اتحاد الكرة يهنئ بيراميدز بتأهله إلى نهائي الكونفيدرالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لنادي بيراميدز ولاعبيه وجهازهم الفني بعد تأهلهم للمباراة النهائية للكونفيدرالية الأفريقية إثر فوزهم الكبير والمستحق الليلة على هوريا كوناكري الغيني في الدور قبل النهائي الذي أقيم بالمغرب الشقيق من مباراة واحدة.

أجري عمرو الجنايني رئيس الاتحاد اتصالا هاتفيا بسالم الشامسي رئيس النادي وممدوح عيد مدير النادي فور انتهاء المباراة نقل خلاله تهنئة الاتحاد المصري، مؤكدا أن النتيجة الكبيرة التي تحققت اليوم برجولة وبسالة أعضاء الفريق تتواءم مع نهضة الكرة المصرية التي أكدها فريقا الأهلي والزمالك في ذهاب الدور قبل النهائي لأبطال أفريقيا.

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كما أكد رئيس الاتحاد المصري على ثقته الكبيرة في قدرة بيراميدز لإضافة بطولة جديدة للأندية المصرية بالفوز بمشيئة الله يوم الأحد المقبل في نهائي البطولة.