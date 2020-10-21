أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 20/10/2020

شار حسام حسن المدير ألفنى للاتحاد السكندرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بمقر نادى الاتحاد بسموحة ، ان الجهاز ألفنى قام بفتح اتصالات بنور السيد لاعب الاتحاد

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة ضياع الكؤوس مؤخرًا، وتضم اللجنة كلًا من حسين حلمى وإبراهيم إلياس من اللجنة القانونية للجبلاية ومحمود خليل مدير الحسابات ومحمد زاهر مسئول المراجعة، ويتمثل دور اللجنة فى مطابقة ما يعثر عليه اتحاد الكرة من كؤوس مع المثبت فى محضر المفقودات الذى تم عمله منذ حريق الجبلاية. Advertisements

جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد ألفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

اتحاد الكرة: الدورى الجديد ينطلق أوآخر نوفمبر.. وقرار كاف يؤكد ثقته فى الـvar المصرى

كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الموعد المبدئى لانطلاق بطولة الدورى للموسم الجديد 2020-2021، وقال إن الموسم الجديد سينطلق فى أوآخر نوفمبر، وأضاف فى تصريحات إذاعية "أعتقد أن الموسم الجديد سيكون تطبيق تقنية حكم ألفيديو أفضل من الدورى الحإلى، وفى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، سيخضع مجموعة جديدة من الحكام على دورات فى التقنية، لحصولهم على رخصة استخدامها".

اتحاد الكرة يستقر على استمرار الهبوط فى القسم الثانى استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلأنها قبل بداية الموسم والتى تتضمن هبوط خمسة أندية من كل مجموعة تمهيداً لوضع نظام قوى للقسم الثانة ورفضت اللجنة ضغوط الأندية لإلغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم فى ظل جائحة كورونا.

بامبو وعنتر على رأس المطلوبين فى المصرى.. تعرف على السبب طلب على ماهر المدير ألفنى للمصرى البورسعيدى من مجلس إدارة النادى سرعة التحرك من أجل التحرك سريعا لحسم صفقتى ثنائى الزمالك كريم بامبو ومحمد عنتر، خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف ألفريق بلاعبين سوبر فى ظل النقص العددى الكبير الذى يعانى منه ألفريق البورسعيدى.

تعرف على موقف مروان محسن من المشاركة مع الأهلى أمام الوداد