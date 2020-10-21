شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بالمغرب يتحدث عن موعد عودة بيراميدز وإصابات الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف إبراهيم، السفير المصرى بالمغرب، أنه حتى الآن لم تصل إليه معلومات واضحة بشأن إصابات كورونا التى تفشت بين لاعبى الرجاء، وقال أشرف إبراهيم فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: أهنئ بيراميدز على النتيجة التى حققها، ونتمنى أن يتوج باللقب فى النهاية، ليس لدى فكرة عن موضوع الرجاء حتى الآن بسبب الانشغال فى مباراة بيراميدز،

واختتم: بيراميدز سيعود إلى الرباط غدًا أو بعد غد، وبعدها يحدد موعد العودة والمباراة النهائية بدون جماهير وستطبق نفس الاجراءات الاحترازية.

فى سياق متصل، كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، عن أن وزارة الصحة المغربية أصدرت قرارًا بمنع نادى الرجاء البيضاوى من السفر إلى القاهرة، لخوض مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دورى أبطال أفريقيا بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين صفوفه، حيث ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن وزارة الصحة أرسلت رسالة رسمية لإدارة نادى الرجاء البيضاوى تطالب من خلالها ضرورة دخول الفريق الأخضر في حجر صحي لمدة أسبوع، بعد ظهور تسع حالات كورونا داخل صفوف الفريق.

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أضافت الصحيفة أنه من المفترض أن يخضع كل اللاعبين وأعضاء الطاقم الفنى لفحوصات جديدة للكشف عن الفيروس العالمى في 27 أكتوبر الجاري وهو ما يجعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مطالبًا بتأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع الفريق البيضاوي بالزمالك والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل.

من ناحية أخرى، تواجد 16 لاعبا فقط في قائمة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، التي كان مقررًا أن تسافر إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الإياب التي ستجمع الفريق الأخضر بمضيفه الزمالك وذلك بعد تسجيل 8 إصابات بصفوف الفريق الأخضر من اللاعبين.

حيث ذكر موقع "sport.le360" المغربي أن القائمة تم تقليصها من 24 لاعبا إلى 16 فقط بعد الاصابات التي ضربت صفوف الفريق.

وستضم قائمة لاعبي الرجاء لمباراة الزمالك في حال تم إقامة المباراة في موعدها السبت المقبل 16 لاعبًا، حيث كانت تقارير صحفية مغربية، قد كشفت اليوم الثلاثاء، عن أن نادي الرجاء قرر تأجيل سفره إلى القاهرة والذي كان من المفترض أن يكون غدًا الأربعاء بطائرة خاصة، وذلك انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فى طلبه بتأجيل اللقاء نظرا لإصابة كورونا.