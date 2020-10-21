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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها سلبية مسحة كورونا للاعبى فريق الزمالك بعد العودة من المغرب، وحسام حسن: نتفاوض مع حسام عاشور.. وطلبنا بقاء رزاق من الزمالك ، ووزير الرياضة يخطر اتحاد الكرة بالموافقة على إنشاء رابطة الأندية المحترفة، والأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا .

بيراميدز يهزم حوريا بثنائية ويتأهل لمواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على حوريا كوناكرى الغينى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغر، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل لنهائى البطولة، فى المباراة المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى بالمغرب أيضًا، أمام فريق نهضة بركان المغربى الذى فاز على نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى أقيمت أمس.

جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد ألفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

الأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا

يُعلن مسئولو النادى الأهلى عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عقب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفبمر المقبل، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التى أقدم عليها الأحمر لترميم دفاع ألفريق الذى يعانى ألفترة الأخيرة بسببب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.

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شار حسام حسن المدير ألفنى للاتحاد السكندرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بمقر نادى الاتحاد بسموحة ، ان الجهاز ألفنى قام بفتح اتصالات بنور السيد لاعب الاتحاد قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة ضياع الكؤوس مؤخرًا، وتضم اللجنة كلًا من حسين حلمى وإبراهيم إلياس من اللجنة القانونية للجبلاية ومحمود خليل مدير الحسابات ومحمد زاهر مسئول المراجعة، ويتمثل دور اللجنة فى مطابقة ما يعثر عليه اتحاد الكرة من كؤوس مع المثبت فى محضر المفقودات الذى تم عمله منذ حريق الجبلاية. اتحاد الكرة: الدورى الجديد ينطلق أوآخر نوفمبر.. وقرار كاف يؤكد ثقته فى الـvar المصرى كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الموعد المبدئى لانطلاق بطولة الدورى للموسم الجديد 2020-2021، وقال إن الموسم الجديد سينطلق فى أوآخر نوفمبر، وأضاف فى تصريحات إذاعية "أعتقد أن الموسم الجديد سيكون تطبيق تقنية حكم ألفيديو أفضل من الدورى الحإلى، وفى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، سيخضع مجموعة جديدة من الحكام على دورات فى التقنية، لحصولهم على رخصة استخدامها". حسام حسن: نتفأوض مع حسام عاشور.. وطلبنا بقاء رزاق من الزمالك

جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد ألفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.