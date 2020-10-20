شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور مٌكذباً شوبير:«له أدوار كبير في تعيين المدربين»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي خالد الغندور، أنه لا يصدق التصريح الذي أدلى به زميله أحمد شوبير، والذي نفى خلاله الأخير تدخله في تعيين محمد يوسف، مديراً فنياً لفريق البنك الأهلي.

وقال الغندور عبر شاشة قناة الزمالك:«إدارة البنك الأهلي اتفقت مع خالد جلال على تولي تدريب الفريق وبعد أقل من 24 ساعة أعلنوا تعيين يوسف مديراً فنياً للفريق».

وواصل:«شوبير نفى التدخل لتعيين محمد يوسف ولكن هذا أمر غير صحيح على الاطلاق، وبالفعل هو يتدخل ويتحدث مع إدارات الأندية، وكان له دوراً في تعيين عادل عبدالرحمن لتدريب سموحة، كذلك طارق العشري في المقاولون».