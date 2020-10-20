اخبار الرياضه

اللجنة الأولمبية تهنئ بيراميدز وتتمنى التوفيق للفرق المصرية في البطولات الأفريقية

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ بيراميدز وتتمنى التوفيق للفرق المصرية في البطولات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي بيراميدز بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق حوريا كوناكري الغيني بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت اليوم في المغرب والتأهل لنهائي البطولة.


ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنياته بالتوفيق لنادي بيراميدز في المباراة النهائية والتوفيق لفريقي الأهلي والزمالك في مباراة العودة القادمة للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتأهل للمباراة النهائية وأن يكون النهائي مصري .


ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق للزمالك والأهلي وبيراميدز ومواصلة النجاح ورفع راية مصر عالياً.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    105,547

  • تعافي

    98,314

  • وفيات

    6,130

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الأولمبية تهنئ بيراميدز وتتمنى التوفيق للفرق المصرية في البطولات الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا