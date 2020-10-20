شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ بيراميدز وتتمنى التوفيق للفرق المصرية في البطولات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي بيراميدز بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق حوريا كوناكري الغيني بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت اليوم في المغرب والتأهل لنهائي البطولة.



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنياته بالتوفيق لنادي بيراميدز في المباراة النهائية والتوفيق لفريقي الأهلي والزمالك في مباراة العودة القادمة للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتأهل للمباراة النهائية وأن يكون النهائي مصري .



ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق للزمالك والأهلي وبيراميدز ومواصلة النجاح ورفع راية مصر عالياً.