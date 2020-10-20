اللجنة الأولمبية تهنئ بيراميدز وتتمنى التوفيق للفرق المصرية في البطولات الأفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي بيراميدز بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق حوريا كوناكري الغيني بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت اليوم في المغرب والتأهل لنهائي البطولة.
ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنياته بالتوفيق لنادي بيراميدز في المباراة النهائية والتوفيق لفريقي الأهلي والزمالك في مباراة العودة القادمة للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتأهل للمباراة النهائية وأن يكون النهائي مصري .
ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق للزمالك والأهلي وبيراميدز ومواصلة النجاح ورفع راية مصر عالياً.
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