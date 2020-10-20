شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق علي تأجيل مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك موافقته الرسمية علي تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، وقال في تصريحات رسمية اذا طلب كاف تأجيل المباراة سنوافق علي الفور. علي تأجيل مباراة الرجاء. وأكد منصور، أنه يدعم نادي الرجاء ويوافق علي طلبه بشكل رسمي ونهائي تأجيل المباراة مراعاة لصحة وحياه لاعبي الرجاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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