شكرا لقرائتكم خبر عن منع الرجاء من السفر وحجر صحي إجباري لجميع اللاعبين (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصري اليوم» على مستندات رسمية من وزارة الصحة المغربية ووزارة الداخلية في المغرب بمنع فريق الرجاء من السفر إلى القاهرة وإلزامهم بالحجر والعزل الصحي بعد تفشي فيروس كورونا بالفريق وبين اللاعبين والمخالطين لهم في مباراتهم الاخيرة امام الزمالك وتنشر «المصري اليوم» القرار الرسمي من مندوبة الصحة بالدار البيضاء بوضع جميع لاعبي الرجاء بالحجر الصحي لأسبوع كامل كما قررت وزراة الداخلية منع الفريق من السفر بخطاب رسمي. خطاب الرجاء خطاب الرجاء الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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