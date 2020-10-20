ممدوح عيد يهنئ لاعبي بيراميدز بالتأهل لنهائي الكونفدرالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز على تهنئة لاعبي فريق الكرة بالتأهل التاريخي لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ووصل الفريق للنهائي بعد الفوز على حوريا بطل غينيا بهدفين دون مقابل في أول مشاركة تاريخية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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