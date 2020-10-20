شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تكشف عن الموعد الجديد المحتمل لمباراة الزمالك والرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي خالد الغندور، عن القرار الاقرب للإتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بخصوص مصير مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة. وكان الرجاء قد أعلن رفضه السفر إلى القاهرة بسبب تزايد حالات كورونا بين صفوفه في الأيام الأخيرة. وقال الغندور عبر شاشة قناة الزمالك:«نتنظر قرار الكاف، فربما يعتبر الرجاء منسحبا من المواجهة، ولكني أرى ان القرار الأقرب هو تاجيل المباراة لتقام السبت ٣٠ أكتوبر». وفاز الزمالك بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالدار البيضاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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