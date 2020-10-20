شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكاف: صعوبة تأجيل الزمالك والرجاء بسبب تكافؤ الفرص في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" وجود حالة من الجدل داخل كاف، حول تأجيل مباراة الرجاء امام الزمالك في اياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وتوقع المصدر صعوبة موافقة كاف، علي تأجيل اي مباراة وخصوصاً مباراة الرجاء نظراً لعدم وجود متسع من الوقت امام كاف، لتأجيل اللقاء نظراً لارتباط الزمالك بمباراة محلية تم تحديدها بناء علي مواعيد كاف بخصوص دوري الأبطال فضلاً عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتأهلين للنهائي

وأشار الي أن التأجيل سيؤثر سلباً علي المتأهل من الرجاء أو الزمالك للنهائي وسيخدم طرف المباراة النهائية الثاني.

وقال أن خوض حوريا كوناكري الغيني اليوم لمباراته أمام بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية ب12 لاعباً فقط وحارسين للمرمي بعد ثبوتإ يحابية مايقرب من 10 حالات كورونا في صفوف بطل غينيا أثناء معسكره في مدينة الجديدة بالمغرب قد يعني صعوبة تأجيل المباراة وإقامتها في نفس موعدها لكن القرار النهائي في يد لجنة الانضباط وقد تراعي ظروف نادي الرجاء وتؤجل اللقاء.