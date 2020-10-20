شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلى للدفع بـ«الحاوى» أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اجتماعا مع أعضاء الفريق الكروى الأول بالنادى خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربى الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والشد من أزر اللاعبين لرفع معنوياتهم لتحقيق الفوز وحسم التأهل للمباراة النهائية، فيما جمدت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، الحديث مع الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، مؤقتا، عن الصفقات الجديدة ومصير المعارين، وذلك بسبب انشغال المدير الفنى بالاستعداد لمباراة الوداد، وتجنبًا لتشتيت ذهن الجهاز الفنى، وتقرر عقد جلسة خاصة عقب المباراة المقبلة لحسم مصير الصفقات الجديدة ومناقشة مطالب الفريق الخاصة بالموسم الجديد.

يأتى هذا فى الوقت الذى وعد فيه موسيمانى نجم الفريق وليد سليمان بالمشاركة فى مباراة الوداد المقبلة لترضيته بعد غضب اللاعب من عدم المشاركة فى مباراة الذهاب التى انتهت بفوز الفريق بهدفين للاشىء، وشدد المدير الفنى على أن ظروف المباراة حالت دون حصول اللاعب على الفرصة، فيما يعقد موسيمانى جلسة خاصة مع الجهاز الطبى للفريق لمناقشة موقف محمود كهربا من المشاركة أمام الوداد بعد تعافى اللاعب من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، ووفقا لمصدر داخل الفريق فإن المدير الفنى يخشى من تأثر اللاعب فى حالة مشاركته خلال شوطى المباراة، وكشف المصدر أن الاحتمال الأقرب هو الدفع باللاعب فى جزء من المباراة للحفاظ عليه وتجنبًا لحدوث أى مضاعفات، وعقد موسيمانى جلسة مع اللاعب على هامش المران أمس للاطمئنان على حالته بعد انتهاء فترة التأهيل التى خضع لها مؤخرا.

ورفع الجهاز الطبى للفريق حالة الطوارئ استعدادا للمباراة، وحذر الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، اللاعبين من الاختلاط بأشخاص خارج النادى لتجنب الإصابة بكورونا، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة قبل اللقاء.

من ناحية أخرى، يجرى لاعبو الفريق مسحة كورونا اليوم، وذلك وفقًا للإجراءات التى حددها الاتحاد الإفريقى «كاف» قبل المباريات الرسمية، فيما تقرر دخول الفريق معسكرا مغلقا غدا الخميس عقب انتهاء المران الختامى المقرر أن يخوضه الفريق على ملعبه بالتتش، وعكف المدير الفنى خلال الأيام الماضية على دراسة الخطة التى سيخوض بها الفريق المباراة بجانب الاطمئنان على حالة اللاعبين بعد شكوى عدد منهم من إصابات مختلفة، حيث شكا مجدى أفشة من آلام فى الضلوع والخلفية، بينما شكا مروان محسن من الإجهاد فى عضلة السمانة، ما دفع المدير الفنى لمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب لتجنب إصابة اللاعبين، وعاد الفريق أمس لاستئناف التدريبات على ملعب مختار التتش، وحرص موسيمانى على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الوداد الأخيرة، وشدد عليهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز والتركيز فى لقاء العودة، وحذرهم من الثقة الزائدة لتجنب أى مفاجآت قد تحدث خلال المباراة المقبلة، وطالبهم بخوض اللقاء بقوة لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لتوصيل رسالة بأحقية الفريق فى التأهل لنهائى البطولة، وركز المدير الفنى خلال تدريبات أمس على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة، فيما خضع محمد الشناوى، حارس المرمى، لتدريبات مكثفة لتجهيزه للمباراة، ونال الشناوى إشادة الجميع عقب تألقه فى مباراة الوداد ونجاحه فى التصدى لركلة جزاء وظهوره بمستوى جيد خلال شوطى المباراة.