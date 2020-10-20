شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يوقف مفاوضاته مع الفنزويلي سوتيلدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي الهلال إيقاف مفاوضاتها مع الفنزويلي الدولي يفيرسون سوتيلدو، بعد انتهاء المهلة المحددة من الأزرق للاعب دون وصول أي رد، لتغلق على إثر ذلك ملف الصفقة بالكامل، وتتجه إلى خيارات أخرى. ووضعت إدارة الهلال حداً للمحادثات مع اللاعب ووكيله، على رغم الموافقة الرسمية من ناديه سانتوس البرازيلي، وتحديد موعد الفحص الطبي، قبل أن يبدأ بالمماطلة أكثر من مرة، وإرجاء الرد مرة وأخرى.



واشترط الفنزويلي بعض الحوافز المالية الإضافية، حيث ربط ذلك بتعرضه لضغوط عائلية للبقاء في البرازيل، ليقرر الهلال إرسال خطاب رسمي إلى سانتوس، السبت، يفيد بوقف المفاوضات بعد انتهاء المهلة الأخيرة الممنوحة إلى اللاعب لتوقيع العقد، حيث تجاوزت موعدها دون رد واضح.



ووضعت إدارة النادي العاصمي عدداً من الأسماء البديلة لتعويض خيار سوتيليدو، يتقدمها البرتغالي لوسيانو فيتو لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، إضافة إلى ملفين آخرين تحت الدراسة لحسم ملف اللاعب الأجنبي.