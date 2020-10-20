شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يصل هولندا استعدادًا لمواجهة أياكس بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، إلى العاصمة الهولندية أمستردام، مساء اليوم، الثلاثاء. ويستعد ليفربول لخوض مواجهة أياكس المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على ملعب "يوهان كرويف آرينا" فى الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2020-2021. وكان فريق ليفربول قد تعرض لضربة قوية بعد إصابة فان دايك بقطع فى الرباط الصليبى خلال أول 10 دقائق من مباراة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى وسيغيب عن الريدز لعدة أشهر، وبات الفريق قريب من الدخول فى أزمة حقيقة على الجانب الدفاعى لولا نجاة ماتيب من الإصابة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يصل هولندا استعدادًا لمواجهة أياكس بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.