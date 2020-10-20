شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من باتشيكو في مران الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاضت مجموعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الرجاء المغربي الذي أقيم أمس الأول في المغرب، فقرات استشفاء وتأهيل، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.
وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو علي تخفيف الجانب البدني لهذه المجموعة ، والتركيز علي الاستشفاء وذلك لمعالجة الإرهاق في ظل خوضهم مباراة ورحلة العودة للقاهرة .
كما قاموا بعمل فقرة خفيفة للترفيه بالكرة من خلال التمرير، أعقبها سباق جري خفيف.. واكتفت بهذة الفقرات بناء علي تعليمات الجهاز الفني، ولم يشاركوا في الفقرات الفنية التي يقوم بها مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المغرب.
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