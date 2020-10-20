شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعقد جلسة خاصة مع «زيزو و مصطفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد وذلك على هامش المران المقام على ملعب النادي حيث وجه لهما بعض التعليمات الفنيه.

وطالب المدرب البرتغالي، ثنائي الزمالك بالاكتفاء ببعض التدريبات التأهيلية بالجمانيزيوم فقط والحصول على أكبر قسط من الراحة والاستشفاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.