شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يصحح أخطاء دفاعات سموحة قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته على ملعب النادى فى السابعة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة الجونة فى بطولة الدورى العام.

ويعقد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحه، جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن الأخطاء التى وقعوا فيها خلال لقاء الزمالك مساء أمس، خاصة فى الجانب الدفاعى التى تسببت فى تسجيل لاعبى الأبيض ثلاثة أهداف فى مرمى الهانى سليمان.

سامى سيتحدث مع اللاعبين عن هذه الأخطاء وكيفية علاجها والتخلص منها حتى لا تتكرر فى الفترة المقبلة، لاسيما فى مباريات الدورى المقبلة فى ظل رغبة الفريق فى تحسين وضعه بجدول مسابقة الدورى العام بما يتناسب مع حجم الإمكانيات الفنية للاعبين.

وكان أحمد سامى المدير الفنى لفريق "الموج الأزرق"، قد رفض منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم عقب تعادل الفريق أمس أمام الزمالك بنتيجة 3/3 فى الجولة الـ 26 للدورى، ويستعد سموحه لخوض مباراة الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب سموحه.

ورفع سموحة رصيده إلىالنقطة 33، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

سموحه يغلق صفحة الزمالك وسامى يطالب لاعبيه بإستعاده الإنتصارت أمام الجونة

انطلق منذ قليل تدريب الفريق الكروى الأول بنادى سموحه استعدادا لمواجهة الجونة فى الجولة الـ27 من مسابقة الدورى العام ، بعدما رفض أحمد سامى المدير الفنى منح لاعبيه راحة سلبية فى أعقاب التعادل مع الزمالك فى المباراة المثيرة التى جمعتهما أمس ،وطلب أحمد سامى من لاعبيه ضرورة اغلاق صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت أمس الخميس في الجولة الـ 26 للدورى، والتركيز في المباراة المقبلةأمام الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

وتحدث سامى مع لاعبيه قبل انطلاق التدريب، وأكد لهم ان كل مباراة في الدورى هى مباراة كئوس ولا بديل عن الفوز بها وحصد النقاط الثلاثة من أجل استعادة وضع الفريق الطبيعى بجدول مسابقة الدورى العام والمنافسة من جديد على الوصول لمركز متقدم يليق بالفريق .

وطلب سامى من لاعبيه ضرورة مصالحة الجماهير وطمأنته مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر الذى يعمل بكل جهد على ازالة كافة العوائق وحل مشاكل اللاعبين.

وأكد المدير الفنى لسموحه أنه يعمل حاليا على تجهيز كافة اللاعبين المقيدين فى القائمة من أجل الإستفادة منهم خلال المباريات المقبلة خصوصا فى ظل تزاحم المباريات ولتخفيف من تعرض اللاعبين للإجهاد من ضغط المباريات.

أحمد سامى : أتمنى بقاء الثنائى ناصر ماهر وصلاح محسن فى الموسم المقبل

أعرب أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه عن ارتياحه لمستوى حسام حسن مهاجم الفريق تألقه اللافت للنظر خلال المباريات الماضية.

وأضاف سامى أن حسام حسن من أهم اكتشافته عندما كان فى قطاع الناشئين بنادى طلائع الجيش وأنه يعلم جيداً قدراته وامكانياته الفنية والبدنية والتى تؤهلة لإن يكون رأس الحربة لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة لو استمر على تقديم نفس المستوى الذى ظهر به مع سموحه مؤخراً.

وعن موقفه من بقاء الثنائى ناصر ماهر لاعب الوسط وصلاح محسن مهاجم الفريق أكد أن الثنائى لاعبان من العيار الثقيل ووجودهم معه فى الفريق خلال الموسم المقبل يزيد من قوة سموحه فى المنافسة على البطولات.

وأضاف أنه أبلغ الإدارة بأهمية بقائهما فى الموسم الجديد خصوصا بعد التطور الكبير الذى حدث فى مستواهما خلال المباريات الماضية.

سموحه يواصل الإستعداد لمواجهة المقاصة والفريق يستعيد الهانى سليمان

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته على ملعب النادى فى الخامسة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الـ33 فى بطولة الدورى العام.

يسبق التدريب محاضرة فنية للجهاز لشرح خطة الفريق التى سيخوض بها مباراة المقاصة خاصة بعدما استعاد الفريق العديد من العناصر الهامة على رأسهم الهانى سليمان حارس المرمى بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الإتحاد السكندرى فى الدورى.

كما يواصل صلاح محسن تنفيذ برنامجه العلاجى تحت اشراف الجهاز الطبى لحين تحديد مدى قدرته على المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام المقاصة خصوصا وأنه مازال يعانى من الآم فى العضلة الخلفية.

ووجه أحمد سامى المدير الفنى للفريق الشكر إلى المهندس فرج عامر رئيس النادى على دعمه الدائم للجهاز الفنى واللاعبين وأكد أن الجلسة التى حضرها رئيس سموحه كانت بمثابة جلسة أبوية وجه خلالها الشكر إلى اللاعبين على الأداء الرجولى فى المباريات الأخيرة رغم الظروف التى يمر بها والإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات.

وأضاف سامى انه يركز حاليا على مباراة المقاصة من اجل الفوز بنقاطها لتأكيد جدارة الفريق بالحصول على المركز الخامس فى جدول الدورى العام للحصول على فرصة للمشاركة فى البطولة العربية للأندية القادمة.

أحمد سامى يتسلح بالجلسات الخاصة لتأهيل لاعبى سموحه قبل مواجهة الجونة