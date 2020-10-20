شكرا لقرائتكم خبر عن ليشنوفسكي يخضع للفحص الطبي في الشباب السعودي ووصول بطاقة ‏فابيو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الدولي التشيلي إيجور ليشنوفسكي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم،اليوم الثلاثاء للفحوصات الطبية، قبل أن يدخل في التدريبات الجماعية، ووصل اللاعب ومعه بطاقته الدولية التي تسمح له بالمشاركة مع الشباب بصفة أساسية.

يذكر أن الاعب التشيلي وصل أمس، إلى الرياض، استعدادًا للمشاركة مع النادي العاصمي في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

من جانب آخر، وصلت بطاقة البرتغالي فابيو، لاعب الوسط، وسيكون رهن إشارة البرتغالي بيدرو كايشينيا، مدرب الفريق