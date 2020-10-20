ثنائية موراتا تقود يوفنتوس لتحقيق فوز مستحق امام دينامو كييف وبروج يفاجىء زينيت‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

ضمن فعاليات المجموعة السابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي ال​يوفنتوس​ الايطالي فوزاً مهماً خارج ملعبه امام ​دينامو كييف​ الاوكراني وبواقع 2-0 وكان الفريق الايطالي أفضل من خصمه ونجح في تحقيق الفوز ونقاط المباراة الثلاث وتمكن الفارو ​موراتا​ من خطف ثنائية في اللقاء.

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وفي الشوط الاول فرض لاعبو اليوفي ايقاعهم الهجومي على مجريات اللقاء وسط تمركز دفاعي للاعبي دينامو كييف وشكل ابناء المدرب اندريا بيرلو خطورى كبيرة على الاطراف حيث تسبب الدولي الايطالي فيديريكو كييزا بمصاعب كبيرة لدفاع الفريق الاوكراني وتحصّل كييزا على محاولة خطيرة تصدى لها الحارس جورجي باشكان ببراعة كبيرة، وواصل الفريق الايطالي ضغطه واهدر كييزا محاولة خطيرة امام المرمى بعد تسديدة جانبت القائم وشهدت المباراة خروج قائد اليوفي جورجيو كيليني للاصابة ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي البيانكونيري حيث تصدى الحارس الاوكراني لعرضية خطيرة من خوان كواردادو قبل ان يعود ويتألق الحارس باشكان في التصديه لمحاولة خطيرة من المهاجم السويدي ديجان كولوسيفسكي ليحرمه من هدف محقق، ولم ينجح لاعبو دينامو كييف من القيام بأي ردة فعل على ارضهم وبين جماهيرهم لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن اليوفي من خطف هدف التقدم في الدقيقة 46 عبر الفارو موراتا بعد متابعة جميلة وكان ابناء المدرب بيرلو قد دخلوا بقوة أجواء هذا الشوط وبعدها دفع المدرب بيرلو بمهاجمه الارجنتيني بابلو ديبالا مكان السويدي كولوسيفسكي، وهدأ لاعبو البيانكونيري من وتيرة ضغطهم في ظل عقم هجومي لدى لاعبي الفريق الاوكراني وانحصر الصراع اكثر في وسط الملعب في ظل تفوق لاعبي السيدة العجوز ولكن فعاليتهم الهجومية هدأت بشكل كبير وبعدها لجأ المدرب لوشيسكو الى اجراء تبديلات هجومية في صفوف فريقه في محاول لتحسين الاداء الهجومي للفريق الاوكراني وبدوره تراجع لاعبو اليوفي الى الوراء فاسحين المجال امام لاعبي دينامو كييف للتقدم في محاولة لاقتناص هجمات مرتدة سريعة، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة حاول لاعبو الفريق الاوكراني الضغط ولكن محاولاتهم كانت محدودة وبدون اي فعالية تذكر في ظل تنظيم دفاعي كبير للاعبي البيانكونيري والذين نجحوا في خطف هدف ثاني برأسيو جميلة من موراتا في الدقيقة 84 بعد عرضية جميلة من كواردادو لتنتهي المباراة بفوز اليوفنتوس وبواقع 2-0.

وضمن فعاليات المجموعة السادسة، خطف نادي كلوب بروج البلجيكي فوزاً مهماً خارج قواعده امام زينت سان بطرسبرغ الروسي وبواقع 2-1 وكانت المباراة متكافئة ومتوازنة بين الجانبين وتمكن ايمانويل دينيس من منح بروج التقدم في الدقيقة 63 قبل ان يسجل حارس بروج ايثان هورفاث هدف خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74 ليمنح الفريق الروسي هدف التعادل وقبل نهاية اللقاء بدقائق تمكن بروج من خطف هدف الفوز في الدقيقة 93 عبر شارل دو كيتلاري بعد تمريرة حاسمة من رود فورمر لتنتهي المباراة بفوز كلوب بروج وبواقع 2-1.