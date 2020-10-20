شكرا لقرائتكم خالد الغندور: شوبير بيتوسط لتعيين مدربين.. وموسيماني مش مدرب عالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي خالد الغندور أن أحمد شوبير نجم الأهلي السابق يتوسط لتعيين بعض االمدربين لتولي تدريب فرق الدوري الممتاز، قائلا: شوبير بيودي مدربين لاندية وهو بالفعل توسط لتولي محمد يوسف تدريب البنك الأهلي زي ما عملها لما توسط لتعيين عادل عبد الرحمن مدربا لسموحة وطارق العشري مدربا للمقاولون العرب

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك الناس اللي بتقولي موسيماني مدرب عالمي هو اه عمل مستوى كويس مع الاهلي واحسن من فايلر ولكنه يخسر وودع البطولة مع صن دوانز من الاهلي ولم يفز بدوري الابطال سوى مرة واحدة كانت أمام الزمالك

وتوقع الإعلامي خالد الغندور أن يتعرض فريق بيراميدز للظلم في نهائي الكونفدرالية بسبب وجود فوزي لقجع نائب رئيس الكاف واللي بيدعم نهضة بركان المغربي.

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شدد: "الرجاء المغربي يرغب في تأجيل مباراته ضد الزمالك وحاول ادخال وزارة الصحة المغربية اللي طلبت تأجيل سفر الفريق لمدة أسوع بسبب كورونا والهدف واضح فيه لعيبة مصابة ترجع وفيه لعيبة مصابة بكورونا تكون خفت".

أردف: "الاتحاد الافريقي مسيطر عليه اللجان المغاربة والوضع العام انهم بيخدموا على مصلحة فريق الرجاء، مضيفا: "مصلحة الزمالك ألا تؤجل مباراته ضد الرجاء يوم السبت خاصة انه سيتحدد طرف النهائي الاول من مباراة الأهلي والوداد ولكن التحايل على المكسب مرفوض".

تسائل: ليه وزارة الصحة المغربية ما منعتش الوداد من السفر النهاردة ومنعت الرجاء وواضح ان هناك تحايل من الجاء لرغبته في تأجيل المباراة".