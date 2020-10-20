شكرا لقرائتكم علاء نبيل يؤيد تخفيض قوائم الناشئين: كنا نسجل 800 لاعبا فى المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين لنادى "زيد"، عن تأييده لقرار الجبلاية بتخفيض الأعداد فى قوائم قطاعات الناشئين بالأندية، وقال علاء نبيل فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " الأشبال" الذى يقدمه أسامة حسنى على قناة الأهلى: تقليل الأعداد قرار صائب جدا ويصب فى مصلحة الكرة المصرية، كنت أقيد 800 لاعب فى مختلف المراحل السنية عندما كنت رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، ولكن كناحية فنية لا يصح هذا الأمر حتى وان كان يعود بمكاسب مادية للنادي.

واصل علاء نبيل: حتى عندما تأتى المواهب يجب أن يتم توزيعها على الأندية الآن المنافسات انحصرت بين المقاولون والاهلي والزمالك وانبى وغير ذلك ليس له وجود.

وأكد علاء نبيل أنه تم استشارته فى هذا القرار قائلاً:تم استشارتى فى تعديل القوائم بشكل شخصى وأيدت القرار، وهذا لمصلحة الناشئين فرغم الأعداد الكبيرة التى تتسابق على القيد فى الأندية كانت المواهب دون المستوى.

وأخطر إتحاد الكرة المناطق التابعة للاتحاد بأعداد قوائم اللاعبين في الموسم الجديد بداية من فريق 2011 بالبراعم حتي مواليد 1999 والتي جاءت مختلفة تماما عن المواسم الماضية.

و حددت الجبلاية قوائم اللاعبين لمسابقات البراعم بعدم كان عدد قيد البراعم مفتوحا في المواسم الماضية.

كما حددت الجبلاية قوائم الناشئين التى جاءت كالتالى:

وجاءت الأعداد موسم 2020 -2021 كالتالي

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مواليد 1999 : 25 لاعبا

مواليد 2000 : 25 لاعبا

مواليد 2001 : 25 لاعبا

مواليد 2002 : 25 لاعبا

مواليد 2003 : 30 لاعبا

مواليد 2004 : 25 لاعبا

مواليد 2005 : 30 لاعبا

مواليد 2006 : 30 لاعبا.