شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لا نمانع تأجيل مبااة الرجاء حفاظ على علاقاتنا مع الشعب المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن أن ناديه لا يمانع تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بسبب إصابات لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا. وقال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: نحترم اندية المغرب وتونس والجزائر والسودان واحنا لينا شعبية رهيبة في العالم العربي وافريقيا ومش عايزين نضيع شعبيتنا زي ما غيرنا ضيع شعبيته Advertisements تابع: "انا رئيس نادي الزمالك غصب عن اي حد بمضي البريد بتاع كل يوم باسمي". أردف: " احنا بنتحارب من بداية البطولة الافريقية وربنا بينصرنا وعمرو الجناينني عمل كل حاجة وفي الآخر ربنا نصرنا عشان ضميرنا كويس".

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