شكرا لقرائتكم موسيماني يجهز رامي ربيعة لنهائي أفريقيا حال تخطي الأهلي عقبة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتو موسيماني المجازفة برامي ربيعة مدافع الفريق في مواجهة الوداد المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، ووضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامج خاص لرامي ربيعة لتجهيزه لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك أو الرجاء حال تخطي الأهلي عقبة الوداد المغربي، ويعاني ربيعة من تمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام طنطا في الدوري العام.

وتلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.

وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

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• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.

• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.