شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمننتخب الصالات قبل السفر إلى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل منتخب مصر لكرة الصالات معسكرا مغلقا يوم 25 اكتوبر قبل أن تتوجه بعثة المنتخب برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات لدولة الإمارات يوم 30 اكتوبر لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي يومي 3 و 5 نوفمبر علي أن يعود المنتخب إلى القاهرة يوم 6 نوفمبر، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم ليتوانيا 2021 .

ويضم معسكر القاهرة 16 لاعب يتوجه منهم 13 لاعب للامارات ينضم إليهم عصام علاء المحترف بالدوري الاماراتي .

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وتضم قائمة المنتخب: محمود شوبير وجمال عبد الناصر وعبد الرحمن الجرواني ومعتز بالله سامي وابراهيم عوض بوجي واحمد عبد القادر موزه ومصطفي عيد ومحمد عبد الحميد كوكي ومهند حنفي وعبد الرحمن مصطفي وعلاء دونجا واسلام العقرب المحترف بالدوري الالماني بنادي "فوبارتيلور اس في" وعمرو كمال ومحمد حامد قطه ومحمد سعيد وخالد مارادونا .

وقال هشام صالح المدير الفني لمنتخب الصالات، إن المنتخب يستعد بقوة لكأس العالم من أجل تحقيق إنجاز جديد يضاف لإنجازات كرة الصالات وقال إنه فضل مواجهة منتخب الإمارات كونه أحد الفرق العربية القوية في اللعبة وسيكون احتكاك جيد للاعبين علي المستوي الدولي في ظل وجود بعض العناصر الجديدة التي تنضم للمعسكر المنتخب المصري .

وتابع :" قمنا بعمل إحلال وتجديد لصفوف المنتخب بهدف النزول بمعدل الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة تكون إضافة قوية في الفترة القادمة".