شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر الدخول فى معسكر مغلق الخميس المقبل استعدادا للرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، علي ملعب النادي في إطار استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي، كما قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو دخول الفريق معسكرا مغلقا ، مساء الخميس المقبل عقب خوضه التدريبات بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وفاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

فى سياق آخر، خاض محمود علاء مدافع الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش مران الفريق، اليوم الثلاثاء، حيث يواصل اللاعب البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، حيث يستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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وتغيب علاء عن لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي، بسبب الإصابة في وتر العضلة الخلفية والرباط الخارجي للركبة، فيما جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد الفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

فيما منح الجهاز الفني للزمالك يادة جايمي باتشيكو، راحة لمحمود جنش ومحمود حمدي الونش لاعبي الزمالك، من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، ومن المقرر أن ينتظم جنش والونش في التدريبات المقبلة للفريق بشكل طبيعي غدا وخضعت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، فور وصولها مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربي والفوز بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا ويتم التحضير لمباراة العودة والتى ستكون بمثابة لقاء الحسم لبطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين فى التاسعة مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الأفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى.