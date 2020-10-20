شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الأهلي عرض على دجلة استعارة بادجي في صفقة شراء بيكهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فجر الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون " اليوم السابع " على صفحات التواصل الاجتماعي ، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن إدارة النادي الأهلي عرضت على نظيرتها في وادي دجلة اعارة السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق لوادي دجلة لمدة موسم، وذلك ضمن صفقة شراء احمد رمضان بيكهام من النادي الدجلاوي.
وأكد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " على تليفزيون اليوم السابع أن الأهلي اتم اتفاقه مع دجلة لشراء بيكهام مقابل 12 مليون جنيه واعارة 2 لاعبين، في الوقت الذي ترغب ادارة الأهلي في اعارة بادجي بالتحديد لدجلة، لعدم وجود قناعه من موسيماني المدير الفني للفريق بامكانياته من ناحية،ولافساح المجال امام التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر من ناحية اخري.
أضاف محمد شبانه لتليفزيون اليوم السابع أن ادارة النادي الأهلي تجد صعوبة في تسويق السنغالي آليو بادجي خارج مصر بسبب غلق باب القيد في معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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