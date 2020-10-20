شكرا لقرائتكم بيراميدز يفوز على حوريا الغيني بهدفين ويتأهل لنهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على حوريا كوناكرى الغينى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد المركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغر، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل لنهائى البطولة، فى المباراة المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى بالمغرب أيضًا، أمام فريق نهضة بركان المغربى الذى فاز على نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى أقيمت أمس.

وتقدم فريق بيراميدز على حوريا الغينى بهدفين فى دقيقتين، حيث أحرز إبراهيم حسن هدف التقدم فى الدقيقة 73 ثم سجل عبد الله السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة 75، وأحرز الفريق الغينى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 88 إلا إن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلل، كما ألغى الفار ركلة جزاء لبيراميدز احتسبها الحكم الأثيوبى باملاك تسيما بداعى عرقلة إريك تراورى، ثم تدخلت تقنية الفار لتُلغى الركلة.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق

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خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - عبد الله بكري - محمد فتحي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - محمود حمادة

وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - عمر العيوني - ولفريد كانون.

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائي الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى.