شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وحوريا في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز و حوريا كوناكري بطل غينيا بالتعادل السلبي ، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي انطلقت في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

بدأ الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مباراة

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - إيريك تراوري

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خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - عبد الله بكري - محمد فتحي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - محمود حمادة ، وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - عمر العيوني - ولفريد كانون.

بدأت المباراة هجومية من قبل لاعبي الفريقين ، ووصل بيراميدز أكثر من مرة لحارس فريق كوناكري بسبب اللمسات البينية الرائعة لعبد الله السعيد للثنائى إريك تراوري و جون أنطوي ، ولكنهما يفشلا في استغلال هذه الكرات لأهداف و أيضا ، بفضل التمركز الدفاعي للاعبي حوريا في العديد من الكرات.

واعتمد حوريا كوناكري على الهجمات الفردية للاعبيه واستغلال مهارات اللاعب رقم 24 مورلاي ، والذى كان يستغل قوته البدنية ومهارته في الوصول لمرمي بيراميدز ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائي الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول ، وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى.