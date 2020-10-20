شكرا لقرائتكم الغندور: بيراميدز هيتظلم بنهائي الكونفدرالية.. والرجاء يتحايل لتأجيل مباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع الإعلامي خالد الغندور أن يتعرض فريق بيراميدز للظلم في نهائي الكونفدرالية بسبب وجود فوزي لقجع نائب رئيس الكاف واللي بيدعم نهضة بركان المغربي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الرجاء المغربي يرغب في تأجيل مباراته ضد الزمالك وحاول ادخال وزارة الصحة المغربية اللي طلبت تأجيل سفر الفريق لمدة أسوع بسبب كورونا والهدف واضح فيه لعيبة مصابة ترجع وفيه لعيبة مصابة بكورونا تكون خفت".

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أردف: "الاتحاد الافريقي مسيطر عليه اللجان المغاربة والوضع العام انهم بيخدموا على مصلحة فريق الرجاء، مضيفا: "مصلحة الزمالك ألا تؤجل مباراته ضد الرجاء يوم السبت خاصة انه سيتحدد طرف النهائي الاول من مباراة الأهلي والوداد ولكن التحايل على المكسب مرفوض".

تسائل: ليه وزارة الصحة المغربية ما منعتش الوداد من السفر النهاردة ومنعت الرجاء وواضح ان هناك تحايل من الجاء لرغبته في تأجيل المباراة".