شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. باتشيكو يكتفي بمران خفيف للمجموعة الأساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاضت مجموعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الرجاء المغربي الذي أقيم أمس الأول في المغرب، فقرات استشفاء وتأهيل، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو علي تخفيف الجانب البدني لهذه المجموعة ، والتركيز علي الاستشفاء وذلك لمعالجة الإرهاق في ظل خوضهم مباراة ورحلة العودة للقاهرة .. كما قاموا بعمل فقرة خفيفة للترفيه بالكرة من خلال التمرير، أعقبها سباق جري خفيف.. واكتفت بهذة الفقرات بناء علي تعليمات الجهاز الفني، ولم يشاركوا في الفقرات الفنية التي يقوم بها مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المغرب.

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي وهنأهم في البداية علي الأداء والفوز في لقاء الذهاب على الرجاء بالمغرب، مؤكدا لهم أنهم كانوا علي قدر المسئولية .

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وطالب المدير اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة وهي لقاء العودة أمام الرجاء ، كما قام بتصحيح بعض الأمور الفنية التي حدثت في اللقاء الأخير.

وفي نهاية الجلسة قال باتشيكو للاعبين: " الشوط الأول انتهي هناك بالفوز وهذا أمر جيد ... أمامنا شوط آخر في القاهرة للوصول للنهائي... ما زالت هناك ٩٠ دقيقة حاسمة.. أنتم دائما رجال وعلي قدر المسئولية ".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف نظيف.