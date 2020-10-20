شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك لو يلاعب الوداد في النهائي أفضل من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامي خالد الغندور أن كرة أحمد عيد خطأ على سفيان رحيمي لأنه مسك بيد أحمد عيد ولا تستحق ركلة جزاء على الزمالك وقرار الحكم كان صحيحاً، وقال الغندور، خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: الحكم احتسب كرتين تسلل على الزمالك رغم أنهما لا يوجد بهما حالة تسلل وهناك خطأ على محمد عبد الغني من على حدود منطقة الجزاء لم تحتسب والكلام عن مجاملة الحكم للزمالك غير صحيح.

أوضح الغندور: لعبة محمد عبد الغني أنها جاءت في يد محمد عبد الغني في وضعها سليم ولا تستحق ركلة جزاء، مضيفا: الحكم لكونغولي احتسب ركلتي جزاء مشكوك فيهما لنهضة بركان وهناك اتهامات بمجاملة فوزي لقجع باعتباره رئيس نهضة بركان السابق.

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وتابع الغندور: "اللي عمله اسماعيل يوسف ولاعبي الزمالك مع فرجاني ساسي بعد مباراة الرجاء يطني على الزمالك ويثبت ان اللعيبة عندهم روح ورجالة".

وأضاف: "الزمالك لو بيلعب الوداد في النهائي افضل له من مواجهة الأهلي والأهلي لو بيلعب الرجاء في النهائي افضل له من مواجهة الزمالك في النهائي لأن الدعم سيكون لفريق مصري واحد فقط".