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إصابة لاعب بايرن ميونخ بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن إصابة مهاجمه الدولي الشاب سيرج غنابري بفيروس كورونا المستجد، وسيكون بالتالي غائبا عن مباراة، الأربعاء، ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في مستهل حملة الدفاع عن لقب .

وقال النادي البافاري أن اللاعب البالغ "25 عاما" في وضع جيد، مشيرا الى أنه يتواجد بالحجر الصحي في منزله.

ولم يعط بايرن أي تفاصيل إضافية حول عواقب إصابة غنابري بفيروس "كوفيد-19" على الفريق بأكمله وعن وضع مباراة الأربعاء، أو إذا كان سيضع لاعبين آخرين في الحجر.

وشارك غنابري في مباراة الدوري السبت ضد أرمينيا بيليفيلد (4-1)، ما يثير المخاوف بإمكانية أن تكون هناك حالات إيجابية أخرى في الفريق الفائز الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال، قبل أن يضيف لقبي الكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر المحلية.

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