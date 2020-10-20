شكرا لقرائتكم تخفيض جوائز دوري الأبطال المالية في المواسم المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير لصحيفة "التايمز" يوم الثلاثاء أن الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ستنخفض خلال المواسم الخمسة المقبلة، بعد تأثر الاتحاد القاري لكرة القدم ماليا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" أبلغ الاتحادات الأعضاء بأنه خسر 514 مليون جنيه إسترليني عقب انخفاض دخل البث التلفزيوني والرعاية إثر تأخير مراحل خروج المغلوب الموسم الماضي.
وتوقفت البطولتان في مارس الماضي عندما أفسدت الجائحة الموسم الرياضي، ولم يتم استئنافهما إلا في أغسطس بعد نهاية مواسم كافة البطولات المحلية الكبرى في أوروبا.
وأقيمت أدوار خروج الملغوب بدون جماهير في ملاعب محايدة وأقيمت كل جولة من مباراة واحدة بدلا من شكلها المعتاد من مباراتي ذهاب وعودة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الأندية الإنجليزية يمكنها أن تتوقع انخفاض دخل البث التلفزيوني والجوائز المالية بنحو أربعة بالمئة.
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