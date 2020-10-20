شكرا لقرائتكم مفاجأة جديدة لريال مدريد بشأن إصابة هازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن إيدن هازارد لن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر، إذ لم يتعاف مهاجم ريال مدريد بشكل كامل من إصابته الأخيرة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: عانى هازارد من إزعاج بسيط قبل أن يتطور الأمر إلى إصابة لم تسمح للدولي البلجيكي من الظهور حتى الآن في الموسم الجديد مع ريال مدريد، وسيغيب لاعب تشيلسي السابق لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، ولن يكون تحت تصرف زين الدين زيدان في كلاسيكو يوم السبت ضد برشلونة.

من المقرر أن تقام فترة التوقف الدولية التالية بين 10 و18 نوفمبر، وبحسب "ماركا" يرغب هازارد في تأكيد جودته والعودة بسرعة من الإصابة، لاسيما أنه لم يقدم المستوى المأمول منه إلى الآن مع ريال مدريد، لكن بطل الدوري الإسباني يصر على أنه يجب أن يعود عندما يتعافى بشكل كامل.