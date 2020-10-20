شكرا لقرائتكم هالاند يفضل ريال مدريد على يونايتد بسبب "صديقه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت تقارير صحافية أن مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وواصل اللاعب البالغ من العمر "20 عامًا" نجاحاته في التهديف هذا الموسم بعد أن سجل خمسة أهداف في ست مباريات مع فريق الدوري الألماني.

ووفقًا لـ " ABC"، فإن هالاند يعطي الأولوية للانتقال إلى سانتياغو برنابيو "ملعب ريال مدريد، عندما يغادر الدوري الألماني، وأنه حريص على اللعب إلى جانب مواطنه وصديقه النرويجي مارتن أوديغارد في "لوس بلانكوس".

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يشار إلى أن العلاقات بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد مميزة، حيث سبق وتعاقد دورتموند مع أشرف حكيمي ورينير جيسوس من النادي الإسباني مؤخرا.

يذكر أن هالاند لديه بند جزائي بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني في عقده الذي يستمر إلى 2022، ويتنافس كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي للتعاقد مع الدولي النرويجي، لكن ريال مدريد يعد الأقرب إلى هالاند.

ويرغب نادي العاصمة الإسبانية في ضم هالاند إلى جانب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الشاب إدواردو كامافينغا من رين الفرنسي.