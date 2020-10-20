نادال سيشارك في دورة باريس للماسترز الشهر المقبل

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باريس: أعلن الإسباني رافايل نادال، المتوج مؤخرا بلقبه الثالث عشر في بطولة رولان غاروس والعشرين في بطولات الغراند سلام لكرة المضرب، مشاركته الشهر المقبل في دورة باريس الألف نقطة للماسترز.

ويأتي إعلان ابن الـ34 عاما عن مشاركته في دورة باريس مخالفا لما أدلى به سابقا بعد فوزه السهل في نهائي رولان غاروس على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حين أفاد بأنه قد لا يخوض أيا من الدورات المتبقية لهذا الموسم.

ونشر الإسباني الثلاثاء صورة له على انستاغرام وهو يتمرن، مرفقا إياها بتعليق "أنه موسم الملاعب المغلقة... هذه الصورة من تماريني في وقت سابق اليوم في أكاديمية رافايل نادال"، مضيفا "ونعم... أنا أتحضر لباريس بيرسي".

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وستقام دورة باريس بين الثاني والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعد أن عادل الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر، قال نادال "لا أعلم ما سأفعله بعد رولان غاروس. لا يمكنني الجزم إذا كنت سألعب مجددا أم لا في الشهرين المقبلين".

ولم يسبق لنادال أن فاز بلقب دورة باريس، وتبقى أفضل نتيجة له وصوله الى النهائي مرة واحدة عام 2007 حين خسر أمام الأرجنتيني دافيد نالبانديان، فيما انسحب قبل مباراته في نصف نهائي النسخة الماضية عام 2019 أمام الكندي دينيس شابوفالوف بسبب الإصابة.