شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يؤيد تخفيض قوائم الناشئين.. ويؤكد: كنا نسجل 800 لاعب فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين لنادى "زيد"، عن تأييده لقرار الجبلاية بتخفيض الأعداد فى قوائم قطاعات الناشئين بالأندية، وقال علاء نبيل فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الأشبال" الذى يقدمه أسامة حسنى على قناة الأهلى: تقليل الأعداد قرار صائب جدًا ويصب فى مصلحة الكرة المصرية، كنت أقيد 800 لاعب فى مختلف المراحل السنية عندما كنت رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، ولكن كناحية فنية لا يصح هذا الأمر حتى وإن كان يعود بمكاسب مادية للنادي.

واصل نبيل: حتى عندما تأتى المواهب يجب أن يتم توزيعها على الأندية الآن المنافسات انحصرت بين المقاولون والاهلي والزمالك وانبى وغير ذلك ليس له وجود.

وأكد نبيل أنه تم استشارته فى هذا القرار قائلاً:تم استشارتى فى تعديل القوائم بشكل شخصى وأيدت القرار، وهذا لمصلحة الناشئين فرغم الأعداد الكبيرة التى تتسابق على القيد فى الأندية كانت المواهب دون المستوى.

وأخطر إتحاد الكرة المناطق التابعة للاتحاد بأعداد قوائم اللاعبين في الموسم الجديد بداية من فريق 2011 بالبراعم حتي مواليد 1999 والتي جاءت مختلفة تماما عن المواسم الماضية.

و حددت الجبلاية قوائم اللاعبين لمسابقات البراعم بعدم كان عدد قيد البراعم مفتوحا في المواسم الماضية.

كما حددت الجبلاية قوائم الناشئين التى جاءت كالتالى:

وجاءت الأعداد موسم 2020 -2021 كالتالي

مواليد 1999 : 25 لاعبا

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مواليد 2000 : 25 لاعبا

مواليد 2001 : 25 لاعبا

مواليد 2002 : 25 لاعبا

مواليد 2003 : 30 لاعبا

مواليد 2004 : 25 لاعبا

مواليد 2005 : 30 لاعبا

مواليد 2006 : 30 لاعبا.