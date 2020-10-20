شكرا لقرائتكم خبر عن "مصيلحى" يحفز لاعبى الاتحاد قبل مواجهة المقاولون فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى على حضور تدريب الفريق تحت قيادة حسام حسن، وحفز مصيلحى لاعبى الفريق للفوز على ذئاب الجبل فى المباراه المحدد لها الخميس المقبل على استاد السويس الجديد، وطالب مصيلحى اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير وطى صفحة الدورى والتركيز فى المباريات المقبلة فى كأس مصر.

ووعد محمد مصيلحى اللاعبين بمكافآت ضخمة فى حال تحقيق الفوز وعودة كأس مصر لزعيم الثغر.



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من جانبه، أشار حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقر نادي الاتحاد بسموحة، إلى أن الجهاز الفني قام بفتح اتصالات بنور السيد لاعب الاتحاد لفتح صفحة جديدة ولكنه لم يتواصل معنا أو يرد على الاتصال، ونفتح أيدينا لجميع اللاعبين.

كما أشار حسام حسن في المؤتمر الصحفي إلى أن هناك اتجاها للتعاقد مع قائد الأهلي حسام عاشور وتم فتح قنوات اتصال معه، وسيتم تحديد الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة، ونتمنى وجود لاعبين لديهم الطموح، وكل الصفقات الجديدة لابد أن تمتلك الطموح ونعمل على ضم لاعبين كبار بمواصفات معينة.

تابع حسام حسن أنه طلب من مسئولي نادي الاتحاد السكندري بقاء رزاق سيسيه بالفريق وفتح قنوات مع الزمالك لاستمراراه مع الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.

وأشار المدير الفني إلى أن ملف الإعارات به 9 لاعبين وسيتم بحث أمرهم وللجهاز الفني الراي النهائي والوصول لأفضل الحلول بما فيه مصلحة فريق الاتحاد السكندري.

وكشف حسام حسن المدير الفني الجديد، لنادي الاتحاد السكندري خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر النادي بسموحة، عن أنه محظوظ بالعمل في نادي الاتحاد في وجود محمد مصيلحي رئيس النادي، مؤكدًا أنه تعامل معه وهو لاعب وسعيد بالعودة كمدير فني في وجود مصيلحي.

أضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، أنه وافق على تدريب الاتحاد لأنه يمتلك منظومه متكاملة بداية من رئيس نادى قوى وطموح و جهاز فنى على اعلى مستوى ولاعبين مميزين وجمهور كبير "يهز الحجر"