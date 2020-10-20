شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن وعبد الله السعيد يتقدمان لبيراميدز على حوريا في دقيقتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق بيراميدز على حوريا الغينى بهدفين فى دقيقتين، حيث أحرز إبراهيم حسن هدف التقدم فى الدقيقة 73 ثم سجل عبد الله السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة 75 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - إيريك تراوري

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خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - عبد الله بكري - محمد فتحي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - محمود حمادة

وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - عمر العيوني - ولفريد كانون.

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائي الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى.