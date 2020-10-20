شكرا لقرائتكم خبر عن var يُلغى ركلة جزاء لبيراميدز أمام حوريا بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت تقنية الـVar ركلة جزاء احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تسيما لصالح بيراميدز ضد حوريا الغينى فى الدقيقة 66، من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تمت عرقلة إريك تراورى واحتسبها الحكم ثم قام بإلغاءها بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - إيريك تراوري

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خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - عبد الله بكري - محمد فتحي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - محمود حمادة

وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - عمر العيوني - ولفريد كانون.

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائي الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.