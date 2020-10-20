الأهلي يُجهز رامي ربيعة لنهائي أفريقيا حال تخطي عقبة الوداد المغربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتو موسيماني المجازفة برامي ربيعة مدافع الفريق في مواجهة الوداد المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، والتي تأتي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، ووضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجا خاصا لرامي ربيعة لتجهيزه لمواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك أو الرجاء حال تخطي الأهلي عقبة الوداد المغربي، ويعاني ربيعة من تمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام طنطا في الدوري العام.
وتلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:
• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.
• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.
• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.
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