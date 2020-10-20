شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه لـ تليفزيون الخليج 365: الأهلي يفاضل بين بسام الطلائع وجاد إنبي لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة فى تليفزيون ”الخليج 365” عن أن إدارة النادي الأهلي أحالت ملف تدعيم حراسة مرمى الفريق لميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق للمفاضلة بين أي من الثنائى محمود جاد حارس مرمى إنبي الصاعد وبين محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش قبل التعاقد مع أحدهما لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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أكد محمد شبانه عبر برنامج "مع شبانه" لتليفزيون الخليج 365 أن إدارة الأهلى استقرت على تدعيم حراسة المرمى واستقرت على المفاضلة بين أي من الثنائي محمود جاد ومحمد بسام على أن يكون ميشيل يانكون هو ما يختار الأفضل بالنسبة لتدعيم عرين النادي الأهلي.

الإعلامى محمد شبانه يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

ويتناول برنامج "مع شبانه" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.