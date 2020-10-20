شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرًا غدًا استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداءً من غدٍ ‏الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا،‏ ويخوض الأهلي مرانه في الخامسة مساء غدٍ على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر يستمر لمدة 48 ساعة قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد.

‏ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا على هامش المران، وفقًا للبروتوكول الطبي للاتحاد الأفريقي لكرة ‏القدم.‏ وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد مساء يوم السبت ‏الماضي على ملعب محمد الخامس، واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم، بعد فترة راحة استمرت ‏يومين عقب العودة من المغرب استعدادًا لمباراة العودة.‏

شهد تدريب فريق الأهلى اليوم تحت قيادة موسيمانى والذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، العديد من المشاهد كان أبرزها وصلة هزار بين صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا، والمعروفان بعلاقة صداقة قوية، بالإضافة إلى ظهور سعد سمير الغائب منذ فترة طويلة عن الفريق بسبب إصابته فى وتر أكيليس، ووصلة تدريبية جمعت محمد الشناوى ومصطفى شوبير حارسي مرمى الفريق الأحمر.

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وانتظم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الوداد في إياب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، وشارك كهربا في مران اليوم بعد خضوعه لفحص طبي؛ للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وكان اللاعب قد اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الذهاب أمام الوداد.

فيما شارك مروان محسن لاعب الأهلي في جزء من المران الجماعي وأدى برنامجا تأهيليا على هامش مران الفريق، واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.