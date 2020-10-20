شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تليفزيون ”الخليج 365”: انتخابات اتحاد الكرة 30 نوفمبر وفتح باب الترشح يوم 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن هناك كواليس وتفاصيل ساخنة يشهدها الخلاف بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشأن خارطة الطريق أو مهام اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية ، حيث يتمسك الفيفا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر بجانب تحديد عدد ثابت للجمعية العمومية.

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تابع شبانه عبر برنامج "مع شبانه" على تلفزيون ”الخليج 365” حرص مسئولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية التي تنتهي 30 يونيو، إلا أن فيفا تمسك بإجراء الانتخابات، والأمر الثاني محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسئولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التي استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية ، لكن أمام تصميم الفيفا غير العادي على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من فيفا إرسال الشكل النهائي لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.

تابع شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، استقرت على موعد الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة، وأكد مصدر باتحاد الكرة أن اجتماع الجمعية العمومية سيعقد يوم 10 نوفمبر المقبل لمناقشة التعديلات الجديدة واعتمادها حيث يتم حاليا ترجمة اللائحة قبل إرسالها للأندية خلال الساعات المقبلة للإطلاع عليها ومناقشتها قبل اعتمادها، وكما استقرت اللجنة على فتح باب الترشيح للانتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل تمهيدًا لإجراء الانتخابات يوم 30 نوفمبر المقبل.