شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل محمود علاء فى الزمالك وراحة لجنش والونش قبل موقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمود علاء مدافع الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجمانيزيوم وذلك علي هامش مران الفريق، اليوم الثلاثاء، حيث يواصل اللاعب البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، حيث يستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

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وتغيب علاء عن لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي، بسبب الإصابة في وتر العضلة الخلفية والرباط الخارجي للركبة، فيما جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد الفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

فيما منح الجهاز الفني للزمالك يادة جايمي باتشيكو، راحة لمحمود جنش ومحمود حمدي الونش لاعبي الزمالك، من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، ومن المقرر أن ينتظم جنش والونش في التدريبات المقبلة للفريق بشكل طبيعي غدا وخضعت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، فور وصولها مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربي والفوز بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا ويتم التحضير لمباراة العودة والتى ستكون بمثابة لقاء الحسم لبطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين فى التاسعة مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الأفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى.