شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: حسام عاشور معجون بتراب الأهلى حتى لو أخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى شادى محمد كابتن النادى الأهلى السابق، أنه لا يمكن المزايدة على انتماء حسام عاشور للقلعة الحمراء، حتى وإن تصرف بشكل خاطئ فى رحيله عن الأهلى، وكتب شادى محمد عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: أنا عن نفسى لو حسام عاشور اختار يلعب فى أى حتة هتمنى التوفيق له لأن ببساطه أخطأ طبعًا ولكن تاريخ محترم بدون مشكلة وأهلاوى معجون بتراب الأهلى أتمنى لا يتحدث لأى وسيلة إعلامية وكمان جمهور الأهلى محترم ومتسامح مع نجومه خصوصًا المحترمين.



شادى محمد

فى سياق متصل، أشار حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقر نادي الاتحاد بسموحة، إلى أن هناك اتجاها للتعاقد مع قائد الأهلي حسام عاشور وتم فتح قنوات اتصال معه، وسيتم تحديد الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة، ونتمنى وجود لاعبين لديهم الطموح، وكل الصفقات الجديدة لابد أن تمتلك الطموح ونعمل على ضم لاعبين كبار بمواصفات معينة.

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تابع حسام حسن أنه طلب من مسئولي نادي الاتحاد السكندري بقاء رزاق سيسيه بالفريق وفتح قنوات مع الزمالك لاستمراراه مع الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.

وأشار المدير الفني إلى أن ملف الإعارات به 9 لاعبين وسيتم بحث أمرهم وللجهاز الفني الراي النهائي والوصول لأفضل الحلول بما فيه مصلحة فريق الاتحاد السكندري.

وكشف حسام حسن المدير الفني الجديد، لنادي الاتحاد السكندري خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر النادي بسموحة، عن أنه محظوظ بالعمل في نادي الاتحاد في وجود محمد مصيلحي رئيس النادي، مؤكدًا أنه تعامل معه وهو لاعب وسعيد بالعودة كمدير فني في وجود مصيلحي.

أضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، أنه وافق على تدريب الاتحاد لأنه يمتلك منظومه متكاملة بداية من رئيس نادى قوى وطموح و جهاز فنى على اعلى مستوى ولاعبين مميزين وجمهور كبير "يهز الحجر".