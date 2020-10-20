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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحسام حسن: نتفاوض مع حسام عاشور.. وطلبنا بقاء رزاق من الزمالك، واتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة اختفاء الكئوس، وسلبية مسحة كورونا للاعبى فريق الزمالك بعد العودة من المغرب.
الأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا
يُعلن مسئولو النادى الأهلى عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عقب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفبمر المقبل، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التى أقدم عليها الأحمر لترميم دفاع ألفريق الذى يعانى ألفترة الأخيرة بسببب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.
مصدر بالأهلى: كهربا وقفشة ومروان جاهزون لمواجهة الوداد
كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى مصير ثلاثى ألفريق محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدى قفشة ومروان محسن من المشاركة فى مواجهة الوداد يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة.
خاض رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم استعداداً للمشاركة مع بيراميدز فى الموسم الجديد، وذلك قبل ساعات من المباراة المرتقبة لفريق بيراميدز أمام نظيره حوريا كوناكرى
تسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تأسيس رابطة الأندية المحترفة
أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، على جاهزية الملعب لاستضافة المواجهات الأفريقية للأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا.
شار حسام حسن المدير ألفنى للاتحاد السكندرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بمقر نادى الاتحاد بسموحة ، ان الجهاز ألفنى قام بفتح اتصالات بنور السيد لاعب الاتحاد
قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة ضياع الكؤوس مؤخرًا، وتضم اللجنة كلًا من حسين حلمى وإبراهيم إلياس من اللجنة القانونية للجبلاية ومحمود خليل مدير الحسابات ومحمد زاهر مسئول المراجعة، ويتمثل دور اللجنة فى مطابقة ما يعثر عليه اتحاد الكرة من كؤوس مع المثبت فى محضر المفقودات الذى تم عمله منذ حريق الجبلاية.
جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد ألفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.
اتحاد الكرة: الدورى الجديد ينطلق أوآخر نوفمبر.. وقرار كاف يؤكد ثقته فى الـvar المصرى
كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الموعد المبدئى لانطلاق بطولة الدورى للموسم الجديد 2020-2021، وقال إن الموسم الجديد سينطلق فى أوآخر نوفمبر، وأضاف فى تصريحات إذاعية "أعتقد أن الموسم الجديد سيكون تطبيق تقنية حكم ألفيديو أفضل من الدورى الحإلى، وفى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، سيخضع مجموعة جديدة من الحكام على دورات فى التقنية، لحصولهم على رخصة استخدامها".
اتحاد الكرة يستقر على استمرار الهبوط فى القسم الثانى
استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلأنها قبل بداية الموسم والتى تتضمن هبوط خمسة أندية من كل مجموعة تمهيداً لوضع نظام قوى للقسم الثانة ورفضت اللجنة ضغوط الأندية لإلغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم فى ظل جائحة كورونا.
بامبو وعنتر على رأس المطلوبين فى المصرى.. تعرف على السبب
طلب على ماهر المدير ألفنى للمصرى البورسعيدى من مجلس إدارة النادى سرعة التحرك من أجل التحرك سريعا لحسم صفقتى ثنائى الزمالك كريم بامبو ومحمد عنتر، خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف ألفريق بلاعبين سوبر فى ظل النقص العددى الكبير الذى يعانى منه ألفريق البورسعيدى.
تعرف على موقف مروان محسن من المشاركة مع الأهلى أمام الوداد
يطمئن الجهاز الطبى للأهلى على حالة مروان محسن مهاجم ألفريق، اليوم الثلاثاء، بعدما اشتكى اللاعب من إجهاد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى مباراة ألفريق أمام نظيره الوداد المغربى التى أقيمت السبت الماضى فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا وتشير المعلومات الواردة من الجهاز ألفنى إلى أنها إصابة، ويسعى الجهاز ألفنى إلى الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، بعدما كان قد فاز فى لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
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