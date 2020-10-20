شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا، وحسام حسن: نتفاوض مع حسام عاشور.. وطلبنا بقاء رزاق من الزمالك، واتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة اختفاء الكئوس، وسلبية مسحة كورونا للاعبى فريق الزمالك بعد العودة من المغرب.

الأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا

يُعلن مسئولو النادى الأهلى عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عقب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفبمر المقبل، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التى أقدم عليها الأحمر لترميم دفاع ألفريق الذى يعانى ألفترة الأخيرة بسببب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.

مصدر بالأهلى: كهربا وقفشة ومروان جاهزون لمواجهة الوداد