شكرا لقرائتكم خبر عن شيكا وحازم إمام يشاركان فى مران الزمالك.. وتوضيح موقف ساسى في جلسة باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الثلاثاء، وهنأهم في البداية علي الأداء والفوز في لقاء الذهاب على الرجاء بالمغرب، بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا لهم أنهم كانوا علي قدر المسئولية، وطالب المدير الفني للزمالك، اللاعبين، بالتركيز التام استعدادًا للمرحلة المقبلة المتمثلة في لقاء العودة أمام الرجاء كما قام بتصحيح بعض الأمور الفنية التي حدثت في اللقاء الأخير وفي نهاية الجلسة قال باتشيكو للاعبين: "الشوط الأول انتهي هناك بالفوز وهذا أمر جيد أمامنا شوط آخر في القاهرة للوصول للنهائي ما زالت هناك 90 دقيقة حاسمة.. وأنتم دائما رجال وعلي قدر المسئولية".

كما انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة كما شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بشكل طبيعي في المران وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن شيكابالا أصبح جاهزًا بشكل تام طبيا، كذلك حازم إمام، وذلك بعد التأكد من سلامتهما وقدرتهما علي التواجد في التدريبات الجماعية.

وكشف الدكتور محمد أسامة عن أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خضع للفحوصات الطبية اليوم، عقب وصوله القاهرة عصرًا قادمًا من المغرب، أضاف أسامة أن الفحوصات أثبتت سلامة ساسي بشكل كامل من فيروس كورونا وشارك فرجاني ساسي في التدريبات الجماعية التي أقيمت بالنادى حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في البداية أعقبتها المشاركة مع اللاعبين في فقرة بالكرة ، من خلال التمرير والاستلام والتسليم بشكل سريع.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا.