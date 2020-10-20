الصحة المغربية تطالب الرجاء بعدم السفر لمواجهة الزمالك في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

طالبت وزارة الصحة المغربية فريق الرجاء بعدم السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وظهرت 9 حالات كورونا في فريق الرجاء من بينها 8 لاعبين في الفريق، وهو ما يؤزم موقف الفريق المغربي قبل لقاء العودة.

الرجاء خسر مباراة الذهاب في ملعبه بهدف نظيف، لكن غيابات المباراة ستتضاعف في لقاء العودة إذا لم يتأجل.

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ونشرت صحيفة "المنتخب المغربية" بيان وزارة الصحة الذي طالب كل أفراد فريق الرجاء بالخضوع لحجر صحي حتى يوم 27 أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار الصحة المغربية نظراً لكون لاعبي الرجاء وأعضاء الجهاز الفني مخالطين لحالات كورونا التي ظهرت في الفريق، وذلك خوفاً من انتشار الفيروس بشكل أكبر.

ووفقاً لبيان الصحة المغربية سيخضع فريق الرجاء لفحوصات طبية يوم 27 أكتوبر الجاري قبل السماح للفريق بمغادرة الحجر الصحي والتأكد من سلامة الجميع.

ومن المقرر أن يبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مسألة مباراة العودة التي كان مقرراً لها السبت المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة.