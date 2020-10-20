مرتضى يعلن موقفه من تأجيل مواجهة الرجاء.. ويطرح مبادرة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ترحيبه بتأجيل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب إصابات فيروس كورونا التي ضربت صفوف الفريق المغربي.

وكان الزمالك فاز على الرجاء في الدار البيضاء ليضع قدما في المباراة النهائية، لكن الفريق المغربي سيسافر للقاهرة منقوصاً بـ8 لاعبين بعد أن تعرضوا جميعهم للإصابة يكورونا.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" اليوم الثلاثاء: "أعلن موافقتي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لأننا شعب واحد وأنا رجل قومي عربي".

وأضاف: "دون الحاجة لانتظار قرار الاتحاد الإفريقي، أنا من أطلق مبادرة تأجيل المباراة إلى أن يتم تعافي اللاعبين المصابين بكورونا في صفوف الرجاء".

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وانتقل مرتضى للحديث عن مبادرة الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج حول فكرة اقتسام دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك قائلا: "فكرة عظيمة لكنها صعبة التنفيذ والاتحاد الإفريقي لن يوافق".

وأكمل: "لكن هناك مبادرة أخرى، أيًا كان الفائز، يتم تنظيم مباراة بين الأهلي والزمالك بجماهير لصالح مشروع خيري في مصر".

وتابع: "هدفي من مبادرة مباراة بين الأهلي والزمالك بحضور الجماهير أن يجلسون بجوار بعضهما البعض دون أي فواصل، لأن هناك عدو يتربص بنا ويُريد إشعال فتنة في البلد من خلال التعصب الجماهيري".

وأوضح: "أريد الفوز على الأهلي في كل الألعاب لكن داخل الملعب فقط وليس من خلال السباب و(التحفيل) الذي لا أرغب في حدوثه لأي طرف، تلك الأمور تزيد وتشعل الفتنة بين الجماهير فقط لا غير".

وأتم مرتضى قائلا: "جماهير الأهلي والزمالك تُمثل مصر، والأهلي والزمالك قاما بتشريف مصر في دوري الأبطال، قمت بتقديم التهنئة للأهلي من خلال قناة الزمالك، وقمت بتحية الأهلي بعد قتالهم في مباراة بيراميدز".